Tokenomika pro Winter Arc (WINTER)
Informace o Winter Arc (WINTER)
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.
Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.
Its not just a coin. Its a movement
We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves
We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.
Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
Winter Arc (WINTER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Winter Arc (WINTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Winter Arc (WINTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Winter Arc (WINTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WINTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WINTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WINTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWINTER!
Předpověď ceny WINTER
Chcete vědět, kam může WINTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WINTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.