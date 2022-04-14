Tokenomika pro Winter Arc (WINTER)

Tokenomika pro Winter Arc (WINTER)

Zjistěte klíčové informace o Winter Arc (WINTER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.

Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.

Its not just a coin. Its a movement

We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves

We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.

Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Oficiální webové stránky:
https://winterarcsol.com/

Winter Arc (WINTER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Winter Arc (WINTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Celkový objem:
$ 972.43M
$ 972.43M$ 972.43M
Objem v oběhu:
$ 972.43M
$ 972.43M$ 972.43M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Historické maximum:
$ 0.02920174
$ 0.02920174$ 0.02920174
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00120584
$ 0.00120584$ 0.00120584

Tokenomika Winter Arc (WINTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Winter Arc (WINTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WINTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WINTER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WINTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWINTER!

Předpověď ceny WINTER

Chcete vědět, kam může WINTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WINTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.