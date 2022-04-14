Tokenomika pro WIDI (WIDI)

Zjistěte klíčové informace o WIDI (WIDI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WIDI (WIDI)

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.

Oficiální webové stránky:
https://widit.fun

WIDI (WIDI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WIDI (WIDI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Historické maximum:
$ 0.00475464
$ 0.00475464$ 0.00475464
Historické minimum:
$ 0.00141021
$ 0.00141021$ 0.00141021
Aktuální cena:
$ 0.00245467
$ 0.00245467$ 0.00245467

Tokenomika WIDI (WIDI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WIDI (WIDI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WIDI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WIDI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WIDI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIDI!

Předpověď ceny WIDI

Chcete vědět, kam může WIDI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WIDI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

