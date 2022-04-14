Tokenomika pro When he still (WHENHE)

Zjistěte klíčové informace o When he still (WHENHE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o When he still (WHENHE)

The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin.

Oficiální webové stránky:
https://whenhestill.com/

When he still (WHENHE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro When he still (WHENHE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K
Celkový objem:
$ 999.56M
$ 999.56M$ 999.56M
Objem v oběhu:
$ 999.56M
$ 999.56M$ 999.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K
Historické maximum:
$ 0.00109695
$ 0.00109695$ 0.00109695
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika When he still (WHENHE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro When he still (WHENHE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WHENHE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WHENHE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WHENHE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWHENHE!

Předpověď ceny WHENHE

Chcete vědět, kam může WHENHE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WHENHE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.