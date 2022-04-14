Tokenomika pro WeeDE ($WEEDE)
Informace o WeeDE ($WEEDE)
JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.
WeeDE ($WEEDE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WeeDE ($WEEDE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika WeeDE ($WEEDE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WeeDE ($WEEDE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $WEEDE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $WEEDE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $WEEDE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$WEEDE!
