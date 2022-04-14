Tokenomika pro Web 3 Dollar (USD3)

Zjistěte klíčové informace o Web 3 Dollar (USD3), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers.

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Oficiální webové stránky:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview

Web 3 Dollar (USD3): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Web 3 Dollar (USD3), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.46M

Celkový objem:
$ 41.12M

Objem v oběhu:
$ 41.12M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.46M

Historické maximum:
$ 1.17

Historické minimum:
$ 0.939075

Aktuální cena:
$ 1.057


Tokenomika Web 3 Dollar (USD3): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Web 3 Dollar (USD3) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USD3, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USD3, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USD3 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSD3!


