Tokenomika pro WATCoin (WATC)

Zjistěte klíčové informace o WATCoin (WATC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience.

Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards.

By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://earnwithwat.com/

WATCoin (WATC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WATCoin (WATC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M
Celkový objem:
$ 55.56B
$ 55.56B$ 55.56B
Objem v oběhu:
$ 50.16B
$ 50.16B$ 50.16B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M
Historické maximum:
$ 0.00183688
$ 0.00183688$ 0.00183688
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000133
$ 0.000133$ 0.000133

Tokenomika WATCoin (WATC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WATCoin (WATC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WATC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WATC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WATC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWATC!

Předpověď ceny WATC

Chcete vědět, kam může WATC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WATC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.