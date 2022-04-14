Tokenomika pro WarpBeam (WPLAY)
The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly
WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.
Tokenomika WarpBeam (WPLAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WarpBeam (WPLAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WPLAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WPLAY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.