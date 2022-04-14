Tokenomika pro WAP (WAP)

Zjistěte klíčové informace o WAP (WAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single.

$WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots.

Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

Oficiální webové stránky:
https://www.wapcoin.wtf/

WAP (WAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WAP (WAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 107.43K
Celkový objem:
$ 999.68M
Objem v oběhu:
$ 999.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 107.43K
Historické maximum:
$ 0.03862221
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010789
Tokenomika WAP (WAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WAP (WAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWAP!

Předpověď ceny WAP

Chcete vědět, kam může WAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.