Tokenomika pro Voice Artificial (VAR)

Tokenomika pro Voice Artificial (VAR)

Zjistěte klíčové informace o Voice Artificial (VAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Voice Artificial (VAR)

$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/voiceartificial

Voice Artificial (VAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Voice Artificial (VAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.47K
$ 16.47K$ 16.47K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.47K
$ 16.47K$ 16.47K
Historické maximum:
$ 0.00498807
$ 0.00498807$ 0.00498807
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Voice Artificial (VAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Voice Artificial (VAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVAR!

Předpověď ceny VAR

Chcete vědět, kam může VAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.