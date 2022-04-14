Tokenomika pro Virgo (VIRGO)

Zjistěte klíčové informace o Virgo (VIRGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Virgo (VIRGO)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.

This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.

Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo!

Oficiální webové stránky:
https://astrofolio.xyz/

Virgo (VIRGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Virgo (VIRGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.51M
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.51M
Historické maximum:
$ 0.00780423
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00151252
Tokenomika Virgo (VIRGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Virgo (VIRGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIRGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIRGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIRGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIRGO!

Předpověď ceny VIRGO

Chcete vědět, kam může VIRGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIRGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.