Tokenomika pro ViralMind (VIRAL)

Zjistěte klíčové informace o ViralMind (VIRAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ViralMind (VIRAL)

The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries.

Oficiální webové stránky:
https://viralmind.ai/
Bílá kniha:
https://viralmind.gitbook.io/viralmind.ai

ViralMind (VIRAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ViralMind (VIRAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 30.27K
$ 30.27K
$ 30.27K
Celkový objem:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Objem v oběhu:
$ 965.83M
$ 965.83M$ 965.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.34K
$ 31.34K$ 31.34K
Historické maximum:
$ 0.01913994
$ 0.01913994$ 0.01913994
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ViralMind (VIRAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ViralMind (VIRAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIRAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIRAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIRAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIRAL!

Předpověď ceny VIRAL

Chcete vědět, kam může VIRAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIRAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.