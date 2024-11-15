Tokenomika pro Vibe Cat (VIBE)

Zjistěte klíčové informace o Vibe Cat (VIBE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Vibe Cat (VIBE)

Vibe is the world-famous dancing cat.

The CA starts with SEXY and ends with PUMP.

Just Vibe.

Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.

Oficiální webové stránky:
https://vibecat.com

Vibe Cat (VIBE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vibe Cat (VIBE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1,27M
Celkový objem:
$ 982,38M
Objem v oběhu:
$ 982,38M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1,27M
Historické maximum:
$ 0,03076981
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0,00130381
Tokenomika Vibe Cat (VIBE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vibe Cat (VIBE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIBE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIBE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIBE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIBE!

Předpověď ceny VIBE

Chcete vědět, kam může VIBE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIBE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.