Tokenomika pro Vela Token (VELA)

Zjistěte klíčové informace o Vela Token (VELA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.vela.exchange/
Bílá kniha:
https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf

Vela Token (VELA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vela Token (VELA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.19K
Celkový objem:
$ 35.00M
Objem v oběhu:
$ 16.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 108.63K
Historické maximum:
$ 7.67
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00310376
Tokenomika Vela Token (VELA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vela Token (VELA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VELA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VELA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VELA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVELA!

Předpověď ceny VELA

Chcete vědět, kam může VELA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VELA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.