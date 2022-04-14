Tokenomika pro Vault AI ($VAULT)

Zjistěte klíčové informace o Vault AI ($VAULT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vault AI ($VAULT)

Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031.

Phase 1 Laying the Foundations

Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution.

Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification

Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks

Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.

Oficiální webové stránky:
https://vaultapp.ai/
Bílá kniha:
https://vaultapp.ai/pdf/whitepaper.pdf

Vault AI ($VAULT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vault AI ($VAULT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 208.40K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 208.40K
Historické maximum:
$ 0.382574
Historické minimum:
$ 0.00135517
Aktuální cena:
$ 0.00208398
Tokenomika Vault AI ($VAULT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vault AI ($VAULT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $VAULT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $VAULT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $VAULT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$VAULT!

Předpověď ceny $VAULT

Chcete vědět, kam může $VAULT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $VAULT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.