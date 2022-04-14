Tokenomika pro Utgard (UTG)
Informace o Utgard (UTG)
Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community
Utgard (UTG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Utgard (UTG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Utgard (UTG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Utgard (UTG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UTG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UTG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UTG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUTG!
Předpověď ceny UTG
Chcete vědět, kam může UTG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UTG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.