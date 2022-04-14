Tokenomika pro Ustream Coin (USTREAM)
Informace o Ustream Coin (USTREAM)
Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a
Ustream Coin (USTREAM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ustream Coin (USTREAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ustream Coin (USTREAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ustream Coin (USTREAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů USTREAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu USTREAM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
