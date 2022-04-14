Tokenomika pro Ustream Coin (USTREAM)

Tokenomika pro Ustream Coin (USTREAM)

Zjistěte klíčové informace o Ustream Coin (USTREAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ustream Coin (USTREAM)

Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump

Ustream Coin (USTREAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ustream Coin (USTREAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 210.69K
$ 210.69K$ 210.69K
Celkový objem:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 210.69K
$ 210.69K$ 210.69K
Historické maximum:
$ 0.0010819
$ 0.0010819$ 0.0010819
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00021074
$ 0.00021074$ 0.00021074

Tokenomika Ustream Coin (USTREAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ustream Coin (USTREAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USTREAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USTREAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USTREAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSTREAM!

Předpověď ceny USTREAM

Chcete vědět, kam může USTREAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USTREAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.