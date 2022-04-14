Tokenomika pro USSI (USSI)

Tokenomika pro USSI (USSI)

Zjistěte klíčové informace o USSI (USSI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o USSI (USSI)

The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing.

USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.

Oficiální webové stránky:
https://ssi.sosovalue.com/

USSI (USSI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro USSI (USSI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.23M
Celkový objem:
$ 8.06M
Objem v oběhu:
$ 8.06M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.23M
Historické maximum:
$ 1.058
Historické minimum:
$ 0.981961
Aktuální cena:
$ 1.02
Tokenomika USSI (USSI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro USSI (USSI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USSI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USSI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USSI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSSI!

Předpověď ceny USSI

Chcete vědět, kam může USSI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USSI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.