NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms.
Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience.
Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.
USDbr (USDBR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro USDbr (USDBR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika USDbr (USDBR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro USDbr (USDBR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů USDBR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu USDBR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.