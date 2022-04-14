Tokenomika pro Upgrates (UPG)
Informace o Upgrates (UPG)
Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution.
Upgrates (UPG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Upgrates (UPG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Upgrates (UPG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Upgrates (UPG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UPG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UPG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UPG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUPG!
Předpověď ceny UPG
Chcete vědět, kam může UPG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UPG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.