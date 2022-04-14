Tokenomika pro UpDog (UPDOG)
Informace o UpDog (UPDOG)
Static yield Auto-generating liquidity protocol by holding which also contain deflationary token modal. Automatic Liquidity provision which takes place as every trade contributes towards automatically generating liquidity that goes into pools. Autonomous static Yield is earned by holders as passive rewards from the deflationary taxes per transactions.
UpDog (UPDOG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UpDog (UPDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika UpDog (UPDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro UpDog (UPDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UPDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UPDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UPDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUPDOG!
Předpověď ceny UPDOG
Chcete vědět, kam může UPDOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UPDOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.