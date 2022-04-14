Tokenomika pro Unisocks (SOCKS)

Tokenomika pro Unisocks (SOCKS)

Zjistěte klíčové informace o Unisocks (SOCKS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

Oficiální webové stránky:
https://unisocks.exchange/

Unisocks (SOCKS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Unisocks (SOCKS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.91M
$ 5.91M
Celkový objem:
$ 298.99
$ 298.99
Objem v oběhu:
$ 298.99
$ 298.99
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.91M
$ 5.91M
Historické maximum:
$ 198,759
$ 198,759
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 19,770.47
$ 19,770.47

Tokenomika Unisocks (SOCKS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Unisocks (SOCKS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOCKS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOCKS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOCKS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOCKS!

Předpověď ceny SOCKS

Chcete vědět, kam může SOCKS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOCKS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.