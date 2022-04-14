Tokenomika pro Underdog (UNDERDOG)

Tokenomika pro Underdog (UNDERDOG)

Zjistěte klíčové informace o Underdog (UNDERDOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Underdog (UNDERDOG)

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem.

The platform processes each new launch using a four-step analysis:

Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information.

Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references.

On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network.

Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights.

The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Oficiální webové stránky:
https://underdogstory.xyz

Underdog (UNDERDOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Underdog (UNDERDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.65K
$ 16.65K
Celkový objem:
$ 993.48M
$ 993.48M
Objem v oběhu:
$ 993.48M
$ 993.48M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.65K
$ 16.65K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Underdog (UNDERDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Underdog (UNDERDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UNDERDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UNDERDOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UNDERDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNDERDOG!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.