Tokenomika pro Typus (TYPUS)

Zjistěte klíčové informace o Typus (TYPUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Typus (TYPUS)

Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs.

By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.

Oficiální webové stránky:
https://typus.finance/
Bílá kniha:
https://docs.typus.finance/

Typus (TYPUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Typus (TYPUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.63M
$ 3.63M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 200.00M
$ 200.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.17M
$ 18.17M
Historické maximum:
$ 0.100289
$ 0.100289
Historické minimum:
$ 0.00681706
$ 0.00681706
Aktuální cena:
$ 0.0181731
$ 0.0181731

Tokenomika Typus (TYPUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Typus (TYPUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TYPUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TYPUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TYPUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTYPUS!

Předpověď ceny TYPUS

Chcete vědět, kam může TYPUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TYPUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.