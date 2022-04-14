Tokenomika pro Twin Protocol (TWIN)

Zjistěte klíčové informace o Twin Protocol (TWIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Twin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Oficiální webové stránky:
https://twinprotocol.com/

Twin Protocol (TWIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Twin Protocol (TWIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 721.54K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 262.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.74M
Historické maximum:
$ 0.099439
Historické minimum:
$ 0.0015991
Aktuální cena:
$ 0.00275055
Tokenomika Twin Protocol (TWIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Twin Protocol (TWIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TWIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TWIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TWIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTWIN!

Předpověď ceny TWIN

Chcete vědět, kam může TWIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TWIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.