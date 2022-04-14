Tokenomika pro trilly (TRILLY)

Zjistěte klíčové informace o trilly (TRILLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o trilly (TRILLY)

$TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage.

Oficiální webové stránky:
https://trillysol.lol/

trilly (TRILLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro trilly (TRILLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.57K
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.57K
Historické maximum:
$ 0.00295799
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika trilly (TRILLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro trilly (TRILLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRILLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRILLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRILLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRILLY!

Předpověď ceny TRILLY

Chcete vědět, kam může TRILLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRILLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.