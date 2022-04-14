Tokenomika pro Triad (TRD)
Informace o Triad (TRD)
Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets.
The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends.
Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.
Triad (TRD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Triad (TRD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Triad (TRD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Triad (TRD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TRD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TRD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TRD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRD!
Předpověď ceny TRD
Chcete vědět, kam může TRD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.