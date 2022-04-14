Tokenomika pro Treble (TREB)

Zjistěte klíčové informace o Treble (TREB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes:

• Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards.

Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://trebleswap.com
Bílá kniha:
https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Treble (TREB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Treble (TREB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M
Celkový objem:
$ 41.72M
$ 41.72M$ 41.72M
Objem v oběhu:
$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.55M
$ 9.55M$ 9.55M
Historické maximum:
$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964
Historické minimum:
$ 0.210126
$ 0.210126$ 0.210126
Aktuální cena:
$ 0.228863
$ 0.228863$ 0.228863

Tokenomika Treble (TREB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Treble (TREB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TREB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TREB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TREB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTREB!

Předpověď ceny TREB

Chcete vědět, kam může TREB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TREB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

