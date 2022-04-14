Tokenomika pro Tokito (TOKITO)
Informace o Tokito (TOKITO)
Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences.
In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other.
Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay.
$TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.
Tokito (TOKITO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tokito (TOKITO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Tokito (TOKITO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tokito (TOKITO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TOKITO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TOKITO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TOKITO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOKITO!
