Tokenomika pro Tokenize Xchange (TKX)

Zjistěte klíčové informace o Tokenize Xchange (TKX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 23:02:04 (UTC+8)
USD

Tokenize Xchange (TKX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tokenize Xchange (TKX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 147.44M
$ 147.44M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 80.00M
$ 80.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 184.31M
$ 184.31M
Historické maximum:
$ 50.43
$ 50.43
Historické minimum:
$ 0.111255
$ 0.111255
Aktuální cena:
$ 1.84
$ 1.84

Informace o Tokenize Xchange (TKX)

Oficiální webové stránky:
https://tokenize.exchange/
Bílá kniha:
https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf

Tokenomika Tokenize Xchange (TKX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tokenize Xchange (TKX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TKX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TKX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TKX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTKX!

Předpověď ceny TKX

Chcete vědět, kam může TKX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TKX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim