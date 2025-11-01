BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Tokenize Xchange je 2.09 USD. Sledujte aktualizace cen TKX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TKX.Dnešní aktuální cena Tokenize Xchange je 2.09 USD. Sledujte aktualizace cen TKX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TKX.

Více informací o TKX

Informace o ceně TKX

Co je to TKX

Bílá kniha pro TKX

Oficiální webové stránky TKX

Tokenomika pro TKX

Předpověď cen TKX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Tokenize Xchange

Tokenize Xchange Cena (TKX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TKX na USD

$2.1
$2.1$2.1
+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Tokenize Xchange (TKX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:03 (UTC+8)

Informace o ceně Tokenize Xchange (TKX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 2.07
$ 2.07$ 2.07
Nejnižší za 24 h
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
Nejvyšší za 24 h

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255$ 0.111255

+0.04%

+1.02%

-0.93%

-0.93%

Cena Tokenize Xchange (TKX) v reálném čase je $2.09. Za posledních 24 hodin se TKX obchodoval v rozmezí od minima $ 2.07 do maxima $ 2.1, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TKX v historii je $ 50.43, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.111255.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TKX se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +1.02% a za posledních 7 dní o -0.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tokenize Xchange (TKX)

$ 167.61M
$ 167.61M$ 167.61M

--
----

$ 209.52M
$ 209.52M$ 209.52M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Tokenize Xchange je $ 167.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TKX je 80.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 209.52M.

Historie cen v USD pro Tokenize Xchange (TKX)

Během dnešního dne byla změna ceny Tokenize Xchange na USD  $ +0.02115074.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tokenize Xchange na USD  $ -0.2121266400.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tokenize Xchange na USD  $ -1.2396220540.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tokenize Xchange na USD  $ -3.249540394967479.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02115074+1.02%
30 dní$ -0.2121266400-10.14%
60 dní$ -1.2396220540-59.31%
90 dní$ -3.249540394967479-60.85%

Co je Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tokenize Xchange (TKX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tokenize Xchange (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tokenize Xchange (TKX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tokenize Xchange (TKX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tokenize Xchange.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tokenize Xchange!

TKX na místní měny

Tokenomika pro Tokenize Xchange (TKX)

Pochopení tokenomiky Tokenize Xchange (TKX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TKX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tokenize Xchange (TKX)

Jakou hodnotu má dnes Tokenize Xchange (TKX)?
Aktuální cena TKX v USD je 2.09 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TKX v USD?
Aktuální cena TKX v USD je $ 2.09. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tokenize Xchange?
Tržní kapitalizace TKX je $ 167.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TKX v oběhu?
Objem TKX v oběhu je 80.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TKX?
TKX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 50.43 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TKX?
TKX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.111255 USD.
Jaký je objem obchodování TKX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TKX je -- USD.
Dosáhne TKX letos vyšší ceny?
TKX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTKX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tokenize Xchange (TKX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,201.99
$110,201.99$110,201.99

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.35
$3,873.35$3,873.35

+0.32%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02314
$0.02314$0.02314

-28.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.35
$3,873.35$3,873.35

+0.32%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,201.99
$110,201.99$110,201.99

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.72
$1,086.72$1,086.72

+0.21%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29505
$1.29505$1.29505

+6,375.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29505
$1.29505$1.29505

+6,375.25%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034873
$0.0034873$0.0034873

+77.74%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.003
$20.003$20.003

+55.49%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20116
$0.20116$0.20116

+44.52%