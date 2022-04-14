Tokenomika pro TOCO (TOCO)

Zjistěte klíčové informace o TOCO (TOCO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TOCO (TOCO)

When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that’ll leave you in stitches!

Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit!

With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he’s not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection!

Oficiální webové stránky:
https://toco.lol

TOCO (TOCO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TOCO (TOCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K
Celkový objem:
$ 866.34M
$ 866.34M$ 866.34M
Objem v oběhu:
$ 866.34M
$ 866.34M$ 866.34M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.39K
$ 11.39K$ 11.39K
Historické maximum:
$ 0.00862493
$ 0.00862493$ 0.00862493
Historické minimum:
$ 0.00000907
$ 0.00000907$ 0.00000907
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika TOCO (TOCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TOCO (TOCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOCO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOCO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOCO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.