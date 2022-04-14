Tokenomika pro tobi (TOBI)

Zjistěte klíčové informace o tobi (TOBI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o tobi (TOBI)

Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.

Oficiální webové stránky:
https://hellotobi.xyz

tobi (TOBI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro tobi (TOBI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 708.07K
Celkový objem:
$ 998.67M
Objem v oběhu:
$ 998.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 708.07K
Historické maximum:
$ 0.01800695
Historické minimum:
$ 0.00011552
Aktuální cena:
$ 0.00071196
Tokenomika tobi (TOBI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro tobi (TOBI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOBI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOBI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOBI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOBI!

Předpověď ceny TOBI

Chcete vědět, kam může TOBI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOBI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.