Tokenomika pro Tiny Fren (SMOL)

Zjistěte klíčové informace o Tiny Fren (SMOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tiny Fren (SMOL)

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

Oficiální webové stránky:
https://tinyagents.xyz/tinyfren

Tiny Fren (SMOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tiny Fren (SMOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 243.39K
$ 243.39K$ 243.39K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 243.39K
$ 243.39K$ 243.39K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Tiny Fren (SMOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tiny Fren (SMOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMOL!

Předpověď ceny SMOL

Chcete vědět, kam může SMOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
