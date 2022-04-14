Tokenomika pro TIMES ($TIMES)

Tokenomika pro TIMES ($TIMES)

Zjistěte klíčové informace o TIMES ($TIMES), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TIMES ($TIMES)

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

Oficiální webové stránky:
https://timestoken.xyz/
Bílá kniha:
https://timestoken.xyz/whitepaper

TIMES ($TIMES): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TIMES ($TIMES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 449.69K
$ 449.69K$ 449.69K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 378.97M
$ 378.97M$ 378.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Historické maximum:
$ 0.126407
$ 0.126407$ 0.126407
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00118657
$ 0.00118657$ 0.00118657

Tokenomika TIMES ($TIMES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TIMES ($TIMES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $TIMES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $TIMES, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $TIMES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$TIMES!

Předpověď ceny $TIMES

Chcete vědět, kam může $TIMES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $TIMES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.