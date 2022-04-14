Tokenomika pro Tim Cheese (TIM)

Informace o Tim Cheese (TIM)

I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/DYUjm68jHoQFHMHzuRqomrhRcog9mc4TNrCWHpufpump

Tim Cheese (TIM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tim Cheese (TIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 73.83K
Celkový objem:
$ 999.56M
Objem v oběhu:
$ 999.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 73.83K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Tim Cheese (TIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tim Cheese (TIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TIM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTIM!

Předpověď ceny TIM

Chcete vědět, kam může TIM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TIM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.