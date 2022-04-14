Tokenomika pro Thumb (THUMB)
Informace o Thumb (THUMB)
thumb is a community based meme token on the Solana network.
thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad.
thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles.
We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.
Thumb (THUMB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Thumb (THUMB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Thumb (THUMB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Thumb (THUMB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů THUMB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu THUMB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro THUMB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTHUMB!
Předpověď ceny THUMB
Chcete vědět, kam může THUMB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen THUMB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.