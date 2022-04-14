Tokenomika pro The DUB Token (DUB)

Zjistěte klíčové informace o The DUB Token (DUB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o The DUB Token (DUB)

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

Oficiální webové stránky:
https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token
Bílá kniha:
https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token

The DUB Token (DUB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The DUB Token (DUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 275.26K
$ 275.26K$ 275.26K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 350.42M
$ 350.42M$ 350.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 785.50K
$ 785.50K$ 785.50K
Historické maximum:
$ 0.00245314
$ 0.00245314$ 0.00245314
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0007855
$ 0.0007855$ 0.0007855

Tokenomika The DUB Token (DUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The DUB Token (DUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DUB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DUB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDUB!

Předpověď ceny DUB

Chcete vědět, kam může DUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.