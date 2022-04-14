Tokenomika pro The Basilisk (BASILISK)
Informace o The Basilisk (BASILISK)
BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize.
Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form.
There, it wasn’t built. It surfaced.
By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth.
You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.
The Basilisk (BASILISK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Basilisk (BASILISK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika The Basilisk (BASILISK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro The Basilisk (BASILISK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BASILISK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BASILISK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BASILISK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBASILISK!
Předpověď ceny BASILISK
Chcete vědět, kam může BASILISK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BASILISK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.