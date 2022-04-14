Tokenomika pro Ternio (TERN)
Informace o Ternio (TERN)
Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain.
Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery.
The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.
Ternio (TERN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ternio (TERN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ternio (TERN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ternio (TERN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TERN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TERN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TERN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTERN!
Předpověď ceny TERN
Chcete vědět, kam může TERN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TERN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.