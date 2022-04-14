Tokenomika pro Ternio (TERN)

Tokenomika pro Ternio (TERN)

Zjistěte klíčové informace o Ternio (TERN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ternio (TERN)

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain.

Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery.

The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

Oficiální webové stránky:
https://unbanked.com/
Bílá kniha:
https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4

Ternio (TERN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ternio (TERN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 143.43K
$ 143.43K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 432.89M
$ 432.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 331.33K
$ 331.33K
Historické maximum:
$ 0.04758594
$ 0.04758594
Historické minimum:
$ 0.00008062
$ 0.00008062
Aktuální cena:
$ 0.00033133
$ 0.00033133

Tokenomika Ternio (TERN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ternio (TERN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TERN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TERN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TERN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTERN!

Předpověď ceny TERN

Chcete vědět, kam může TERN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TERN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

