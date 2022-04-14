Tokenomika pro Telestai (TLS)

Zjistěte klíčové informace o Telestai (TLS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Telestai (TLS)

Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities.

Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive.

Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.

Oficiální webové stránky:
https://www.telestai.io/
Bílá kniha:
https://docs.telestai.io/whitepaper

Telestai (TLS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Telestai (TLS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 177.24K
$ 177.24K$ 177.24K
Celkový objem:
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
Objem v oběhu:
$ 251.35M
$ 251.35M$ 251.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00070515
$ 0.00070515$ 0.00070515

Tokenomika Telestai (TLS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Telestai (TLS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TLS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TLS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TLS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTLS!

Předpověď ceny TLS

Chcete vědět, kam může TLS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TLS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.