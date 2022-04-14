Tokenomika pro Team556 (TEAM)

Zjistěte klíčové informace o Team556 (TEAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Team556 (TEAM)

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

Oficiální webové stránky:
https://www.team556.com

Team556 (TEAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Team556 (TEAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 199.30K
Celkový objem:
$ 999.85M
Objem v oběhu:
$ 702.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 283.86K
Historické maximum:
$ 0.00115642
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00028445
Tokenomika Team556 (TEAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Team556 (TEAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TEAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TEAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TEAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTEAM!

Předpověď ceny TEAM

Chcete vědět, kam může TEAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TEAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.