Tokenomika pro Talis Protocol (TALIS)

Zjistěte klíčové informace o Talis Protocol (TALIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Talis Protocol (TALIS)

Oficiální webové stránky:
https://injective.talis.art/
Bílá kniha:
https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40

Talis Protocol (TALIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Talis Protocol (TALIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 754.58K
$ 754.58K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 393.08M
$ 393.08M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.92M
$ 1.92M
Historické maximum:
$ 0.500599
$ 0.500599
Historické minimum:
$ 0.00131387
$ 0.00131387
Aktuální cena:
$ 0.00191969
$ 0.00191969

Tokenomika Talis Protocol (TALIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Talis Protocol (TALIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TALIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TALIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TALIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTALIS!

Předpověď ceny TALIS

Chcete vědět, kam může TALIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TALIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.