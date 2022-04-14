Tokenomika pro Sympson by Virtuals ($SYMP)
Informace o Sympson by Virtuals ($SYMP)
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights.
Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
Sympson by Virtuals ($SYMP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sympson by Virtuals ($SYMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sympson by Virtuals ($SYMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sympson by Virtuals ($SYMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $SYMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $SYMP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $SYMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SYMP!
Předpověď ceny $SYMP
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.