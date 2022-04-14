Tokenomika pro SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Zjistěte klíčové informace o SYLVI AGENT (SYLVIAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.

Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.

Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.

Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.

Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.

  • Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.

Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).

Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.

Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.

Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.

Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.

Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.

General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.

Oficiální webové stránky:
https://www.sylvi.tech/

SYLVI AGENT (SYLVIAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SYLVI AGENT (SYLVIAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 71.21K
Celkový objem:
$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.21K
Historické maximum:
$ 0.00406367
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika SYLVI AGENT (SYLVIAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SYLVI AGENT (SYLVIAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYLVIAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYLVIAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYLVIAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYLVIAI!

Předpověď ceny SYLVIAI

Chcete vědět, kam může SYLVIAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYLVIAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.