Tokenomika pro SureRemit (RMT)
Informace o SureRemit (RMT)
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa.
SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills.
Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly.
SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended.
RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases.
In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
SureRemit (RMT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SureRemit (RMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SureRemit (RMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SureRemit (RMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RMT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRMT!
Předpověď ceny RMT
Chcete vědět, kam může RMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
