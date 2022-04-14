Tokenomika pro Super OETH (SUPEROETH)
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk.
Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
Tokenomika Super OETH (SUPEROETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Super OETH (SUPEROETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUPEROETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUPEROETH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
