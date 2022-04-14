Tokenomika pro SUMI (SUMI)

Tokenomika pro SUMI (SUMI)

Zjistěte klíčové informace o SUMI (SUMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance.

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Oficiální webové stránky:
https://sumicoin.io/

SUMI (SUMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SUMI (SUMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.64K
$ 30.64K$ 30.64K
Celkový objem:
$ 991.85M
$ 991.85M$ 991.85M
Objem v oběhu:
$ 991.85M
$ 991.85M$ 991.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.64K
$ 30.64K$ 30.64K
Historické maximum:
$ 0.01433132
$ 0.01433132$ 0.01433132
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SUMI (SUMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SUMI (SUMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SUMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SUMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SUMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUMI!

Předpověď ceny SUMI

Chcete vědět, kam může SUMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.