Tokenomika pro Stoicism (STOIC)
Informace o Stoicism (STOIC)
The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets.
By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.
Stoicism (STOIC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stoicism (STOIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Stoicism (STOIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Stoicism (STOIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STOIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STOIC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STOIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTOIC!
Předpověď ceny STOIC
Chcete vědět, kam může STOIC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STOIC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
