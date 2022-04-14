Tokenomika pro State of Mika by Virtuals (STATE)
Informace o State of Mika by Virtuals (STATE)
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
State of Mika by Virtuals (STATE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro State of Mika by Virtuals (STATE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika State of Mika by Virtuals (STATE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro State of Mika by Virtuals (STATE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STATE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STATE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STATE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTATE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.