Tokenomika pro StandX DUSD (DUSD)

Zjistěte klíčové informace o StandX DUSD (DUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances.

DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

Oficiální webové stránky:
https://standx.com/
Bílá kniha:
https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview

StandX DUSD (DUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StandX DUSD (DUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.00M
$ 30.00M
Celkový objem:
$ 30.01M
$ 30.01M
Objem v oběhu:
$ 30.01M
$ 30.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.00M
$ 30.00M
Historické maximum:
$ 1.026
$ 1.026
Historické minimum:
$ 0.981036
$ 0.981036
Aktuální cena:
$ 0.99979
$ 0.99979

Tokenomika StandX DUSD (DUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro StandX DUSD (DUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDUSD!

Předpověď ceny DUSD

Chcete vědět, kam může DUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.